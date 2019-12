Valaki majdnem 200 ezer dollárt fizetett ki Superman palástjáért

Nem kevesebb mint 193 750 dollárért talált új gazdára az a palást, amit Christopher Reeve viselt az 1978-as Superman című film forgatásán. A filmes ereklyére a Julien's aukciósház Icons & Idols című árverésén lehetett licitálni. Ez azért is érdekes, mert korábban egyetlen hasonló darabért sem fizettek még ennyit.







Revee 1978 és 1987 között négy filmben alakította Superman szerepét, sőt két alkalommal is feltűnt a Superman fiatalkoráról szóló Smallville című sorozatban. A színész 2004-ben hunyt el.



Az árverésen egyébként több mint 400 darab hollywoodi filmereklyére lehetett licitálni, többek között egy Star Trek-egyenruhára, ami 29 ezer dollárért és egy Szellemirtók-jelmezre is, ami 32 ezer dollárért talált gazdára. (hírszerk.)

